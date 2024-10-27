Названы шесть обязательных процедур для машины перед холодами

Эксперт Трушкова рассказала, что необходимо чистить под капотом машины

Чистка под капотом автомобиля включает несколько важных аспектов, рассказала директор по сервису ГК «Рольф» Юлия Трушкова. Она отметила, что на поверхности мотора не должно быть никакой жидкости. Если есть подтеки на двигателе, необходимо обратиться к специалистам для выявления причин и устранения проблем.

Скопившаяся грязь под капотом может задерживать влагу, ухудшать теплообмен и нарушать работу электроники. Безопасно удалить пыль можно струей сжатого воздуха. Но мыть двигатель с помощью спецхимии самостоятельно не стоит. На СТО такую процедуру проведут без вреда для машины, отметила специалист.

Также нужно проверить и заменить воздушный фильтр, что поможет улучшить работу двигателя. Необходимо проверить, не забит ли радиатор грязью.

Важно осмотреть проводку и убедиться, что на ней нет повреждений и она не загрязнена.

Также следует очистить от коррозии клеммы аккумулятора, для обеспечения хорошего контакта. Важно помнить, что после отключения аккумулятора могут слететь настройки радио и других систем. После чистки специалист советует нанести защитный слой специальным спреем для клемм.

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Источник: Российская газета