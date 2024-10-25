Названы самые дешевые в обслуживании кроссоверы в России

Эксперт Рязанов перечислил три самых дешевых в обслуживании кроссовера в РФ

Технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов рассказал, что к самым доступным в обслуживании кроссоверам можно отнести Hyundai Creta с двухлитровым силовым агрегатом мощностью 149 л.с., Renault Duster с 1,5-литровым турбодизелем или 2,0-литровым бензиновым двигателем, а также Toyota RAV4 со 146-сильным мотором.

Hyundai Creta

Он пояснил, что простое ТО для Hyundai Creta с заменой масла и салонного фильтра обойдется примерно в 10 тыс. рублей. Через 30 тыс. километров необходимо заменить тормозную жидкость, что будет стоить 2 тыс. рублей. Самым дорогим будет четвертое ТО, за которое придется отдать 16 тыс. рублей.

Стоимость первого ТО для Renault Duster составляет около 7 тыс. рублей, второе стоит 18 тыс. рублей. Самое дорогое – четвертое ТО (более 40 тыс. рублей).

Renault Duster

Ежегодное ТО для Toyota RAV4 с 2-литровым двигателем обойдется владельцу от 13 до 18 тыс. рублей.

Toyota RAV4

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Источник: «Газета.Ru»