Эти подержанные машины россияне любят сильнее всего

В сентябре 2024 года россияне купили 529,4 тыс. легковых автомобилей с пробегом

Сентябрь 2024 года завершился на российском вторичном рынке легковых автомобилей с показателем в 529,4 тысячи проданных машин. Несмотря на небольшое снижение по сравнению с августом (5,5%), общий объем продаж все же превысил сентябрьский результат прошлого года на 3,9%.

В борьбе за покупателя на вторичном рынке безусловным лидером остается отечественный бренд LADA, с внушительным показателем в 127,5 тысяч проданных автомобилей. Это абсолютное доминирование, отражающее доступность и распространенность автомобилей LADA в России. На втором месте расположилась Toyota (54,2 тыс. ед.), демонстрируя стабильную популярность японских автомобилей, ценимых за надежность и долговечность. Корейские производители Kia (32,3 тыс. ед.) и Hyundai (30,3 тыс. ед.) уверенно занимают третье и четвертое места, подтверждая свою конкурентоспособность в сегменте доступных и практичных автомобилей. Замыкает пятерку лидеров японский Nissan (25,1 тыс. ед.).

Ситуация на рынке подержанных автомобилей по моделям не менее интересна. Уже восьмой месяц подряд лидирует легендарный седан ВАЗ-2107, проданный тиражом в 11,8 тысяч экземпляров. На втором и третьем местах расположились популярные корейские модели: Kia Rio (11,4 тыс. ед.) и Hyundai Solaris (11 тыс. ед.). Четвертое место занял хэтчбек ВАЗ-2114 «Самара-2» (9,9 тыс. ед.), а пятерку лидеров замыкает Ford Focus (9,7 тыс. ед.).

Заметно, что вторичный рынок автомобилей в России демонстрирует стабильность, третий месяц подряд удерживаясь выше отметки в полмиллиона проданных машин. Это свидетельствует о высокой потребности населения в доступном автотранспорте, даже на фоне экономической неопределенности. Важно отметить, что подобные объемы продаж наблюдались и ранее, в период с марта по май, что указывает на устойчивый тренд. Даже кратковременное снижение в июне (499,6 тыс. ед.) не нарушило общей тенденции.

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Источник: Автостат