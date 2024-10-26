Volkswagen насмехался над клиентами-должниками, за что был наказан: подробности

Volkswagen оштрафовали на £5,4 млн за жестокое обращение с клиентами-должниками

Немецкий автогигант Volkswagen получил чувствительный удар по репутации и кошельку. Его британское финансовое подразделение, Volkswagen Finance, оштрафовано Управлением по финансовому надзору и регулированию Великобритании (FCA) на внушительную сумму в £5,4 млн (более 676 миллионов рублей). Причиной столь сурового наказания стало жестокое обращение с клиентами, просрочившими платежи по автокредитам.

Расследование FCA выявило вопиющие нарушения этических норм и профессионального поведения со стороны сотрудников Volkswagen Finance. Вместо того, чтобы предлагать клиентам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации, пути решения проблемы и возможности реструктуризации долга, компания, по данным регулятора, практиковала агрессивные методы взыскания.

Отчет FCA указывает на полное отсутствие эмпатии и профессионализма в общении с должниками. Сотрудники Volkswagen Finance, как выяснилось в ходе расследования, не только не стремились найти компромисс, но и позволяли себе неуместные высказывания, включая насмешки над ошибками и затруднениями клиентов.

Тереза Чемберс, соисполнительный директор FCA, подчеркнула, что Volkswagen Finance усугубляла сложные личные ситуации своих клиентов, игнорируя их затруднительное положение и не предлагая адекватной поддержки.

Штраф в £5,4 млн – это не просто финансовое наказание. Это громкий сигнал для всех финансовых учреждений в Великобритании и за её пределами. FCA ясно даёт понять, что подобное обращение с клиентами-должниками недопустимо и будет жестко пресекаться.

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Источник: Bloomberg