#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!ОСАГОСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГалереиКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Шасси КАМАЗ-65117-В5
26 октября
КАМАЗ вывел на рынок новое шасси: рассказываем подробности
КАМАЗ пополнил ассортимент новой версией шасси...
Китай придумал новый способ захвата европейского автомобильного рынка
26 октября
Китай придумал новый способ захвата европейского автомобильного рынка
Китайский концерн GAC наладит производство...
Chevrolet Captiva
26 октября
Популярный семейный кроссовер снова можно купить в России по цене дешевле «китайцев»
В российские салоны привезли новые Chevrolet...

Что делает Комбат таким комфортным? Подробности о ходовой части внедорожника

«За рулем» описал особенности ходовой части нового внедорожника Комбат

Третий прототип рамного внедорожника Комбат произвел фурор на выставке Армия 2024. Созданный на платформе серийного полноприводного Соболя NN, Комбат имеет ряд уникальных и интересных решений, делающих его не только полезным в работе, но и комфортным в эксплуатации.

Заострим внимание на ходовой части автомобиля и на том, за счет чего суровый армейский внедорожник может легко переквалифицироваться в комфортный семейный автомобиль.

Новый отечественный внедорожник Комбат
Новый отечественный внедорожник Комбат
«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков пообщался с разработчиками Комбата и готов поделиться с нами особенностями его конструкции.

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

— Задний мост – от Соболя. Но пружинная подвеска и рычаги – свои, оригинальные. На Соболе – рессорная подвеска. Благодаря более крупным колесам клиренс увеличился до 250 мм! Рама не унифицирована с полноприводным Соболем. Набрана из профилей одного сечения, имеет ступенчатую форму: опускается в пределах базы, чтобы понизить пол в салоне.

Задняя подвеска внедорожник Комбат
Передняя подвеска внедорожник Комбат

Собранная на подрамнике передняя подвеска с мощнейшими коваными нижними рычагами – точь-вточь как у Соболя.

Тормозная система внедорожника Комбат

Двухпоршневые суппорты, вентилируемые диски. Задние тормоза тоже дисковые. При движении на заднем приводе входной и выходной карданные валы работают как один сплошной. Снижены шумность и трансмиссионные потери (следовательно, и потребление топлива).

Крепление амортизаторов

Один из немногих элементов, который меня насторожил, – разнесенные пружины и амортизаторы задней подвески. Низко расположенная точка крепления амортизатора – не самое удачное решение.

Крепление запаски

Колёса – не от Соболя! У Соболя 16дюймовые, а у Комбата на два дюйма больше. Соответственно, крупнее арки колес. В арках – аккуратные пластиковые подкрылки. Вокруг арок – черная пластиковая защита.

Узнать подробнее о новом российском внедорожнике Комбат можете в нашем материале.

Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 7
26.10.2024
Фото:
«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0