Что делает Комбат таким комфортным? Подробности о ходовой части внедорожника
Третий прототип рамного внедорожника Комбат произвел фурор на выставке Армия 2024. Созданный на платформе серийного полноприводного Соболя NN, Комбат имеет ряд уникальных и интересных решений, делающих его не только полезным в работе, но и комфортным в эксплуатации.
Заострим внимание на ходовой части автомобиля и на том, за счет чего суровый армейский внедорожник может легко переквалифицироваться в комфортный семейный автомобиль.
Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков пообщался с разработчиками Комбата и готов поделиться с нами особенностями его конструкции.
Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:
— Задний мост – от Соболя. Но пружинная подвеска и рычаги – свои, оригинальные. На Соболе – рессорная подвеска. Благодаря более крупным колесам клиренс увеличился до 250 мм! Рама не унифицирована с полноприводным Соболем. Набрана из профилей одного сечения, имеет ступенчатую форму: опускается в пределах базы, чтобы понизить пол в салоне.
Собранная на подрамнике передняя подвеска с мощнейшими коваными нижними рычагами – точь-в‑точь как у Соболя.
Двухпоршневые суппорты, вентилируемые диски. Задние тормоза тоже дисковые. При движении на заднем приводе входной и выходной карданные валы работают как один сплошной. Снижены шумность и трансмиссионные потери (следовательно, и потребление топлива).
Один из немногих элементов, который меня насторожил, – разнесенные пружины и амортизаторы задней подвески. Низко расположенная точка крепления амортизатора – не самое удачное решение.
Колёса – не от Соболя! У Соболя 16‑дюймовые, а у Комбата – на два дюйма больше. Соответственно, крупнее арки колес. В арках – аккуратные пластиковые подкрылки. Вокруг арок – черная пластиковая защита.
Узнать подробнее о новом российском внедорожнике Комбат можете в нашем материале.
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