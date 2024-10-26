Что делает Комбат таким комфортным? Подробности о ходовой части внедорожника

«За рулем» описал особенности ходовой части нового внедорожника Комбат

Третий прототип рамного внедорожника Комбат произвел фурор на выставке Армия 2024. Созданный на платформе серийного полноприводного Соболя NN, Комбат имеет ряд уникальных и интересных решений, делающих его не только полезным в работе, но и комфортным в эксплуатации.

Заострим внимание на ходовой части автомобиля и на том, за счет чего суровый армейский внедорожник может легко переквалифицироваться в комфортный семейный автомобиль.

Новый отечественный внедорожник Комбат

Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков пообщался с разработчиками Комбата и готов поделиться с нами особенностями его конструкции.

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

— Задний мост – от Соболя. Но пружинная подвеска и рычаги – свои, оригинальные. На Соболе – рессорная подвеска. Благодаря более крупным колесам клиренс увеличился до 250 мм! Рама не унифицирована с полноприводным Соболем. Набрана из профилей одного сечения, имеет ступенчатую форму: опускается в пределах базы, чтобы понизить пол в салоне.

Задняя подвеска внедорожник Комбат Передняя подвеска внедорожник Комбат

Собранная на подрамнике передняя подвеска с мощнейшими коваными нижними рычагами – точь-в‑точь как у Соболя.

Тормозная система внедорожника Комбат

Двухпоршневые суппорты, вентилируемые диски. Задние тормоза тоже дисковые. При движении на заднем приводе входной и выходной карданные валы работают как один сплошной. Снижены шумность и трансмиссионные потери (следовательно, и потребление топлива).

Крепление амортизаторов

Один из немногих элементов, который меня насторожил, – разнесенные пружины и амортизаторы задней подвески. Низко расположенная точка крепления амортизатора – не самое удачное решение.

Крепление запаски

Колёса – не от Соболя! У Соболя 16‑дюймовые, а у Комбата – на два дюйма больше. Соответственно, крупнее арки колес. В арках – аккуратные пластиковые подкрылки. Вокруг арок – черная пластиковая защита.

Узнать подробнее о новом российском внедорожнике Комбат можете в нашем материале.

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