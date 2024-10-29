«Китаец» или Lada? Вот что считают водители разных регионов

НАПИ: Haval Jolion — бестселлер, но только в Москве и Санкт-Петербурге

В сентябре китайский кроссовер Haval Jolion стал самым продаваемым автомобилем в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. В столице его доля составила 5,6% от общего объема проданных новых легковых автомобилей. В Подмосковье этот процент еще выше: Джолион предпочли 6,9% покупателей. Почти такая же доля у этого китайского кросса и в Санкт-Петербурге – 6,8%.

А вот в глубинке приоритеты другие. Справедливости ради отметим, что при подсчете общей статистики всех остальных регионов Haval Jolion и тут попал в топ – с результатом... те же самые 6,8%.

Но эта цифра обеспечила Джолиону только третье место! С внушительным отрывом опережает «китайца» Lada Vesta – у нее 8,8% покупателей. А выше нее – находящаяся абсолютно вне конкуренции Lada Granta, собравшая 12,9% покупательских «голосов». Надо заметить, что в Москве и Питере Гранта находится на третьем и втором местах соответственно, но тут отрывы совсем невелики...

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Источник: НАПИ