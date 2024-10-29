#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!ОСАГОСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГалереиКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Зашевелились после критики: УАЗ улучшил качество своих машин
29 октября
Зашевелились после критики: УАЗ улучшил качество своих машин
УАЗ модернизировал раздаточную коробку для...
Wey 05 2024 года
29 октября
Известны новые российские цены на кроссовер Wey 05
Премиальный гибрид Wey 05 2024 модельного года...
Российский автопром — жив или нет?
29 октября
Российский автопром — жив или нет?
НАПИ: в России активно растет производство...

«Китаец» или Lada? Вот что считают водители разных регионов

НАПИ: Haval Jolion — бестселлер, но только в Москве и Санкт-Петербурге

В сентябре китайский кроссовер Haval Jolion стал самым продаваемым автомобилем в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. В столице его доля составила 5,6% от общего объема проданных новых легковых автомобилей. В Подмосковье этот процент еще выше: Джолион предпочли 6,9% покупателей. Почти такая же доля у этого китайского кросса и в Санкт-Петербурге – 6,8%.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

А вот в глубинке приоритеты другие. Справедливости ради отметим, что при подсчете общей статистики всех остальных регионов Haval Jolion и тут попал в топ – с результатом... те же самые 6,8%.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Но эта цифра обеспечила Джолиону только третье место! С внушительным отрывом опережает «китайца» Lada Vesta – у нее 8,8% покупателей. А выше нее – находящаяся абсолютно вне конкуренции Lada Granta, собравшая 12,9% покупательских «голосов». Надо заметить, что в Москве и Питере Гранта находится на третьем и втором местах соответственно, но тут отрывы совсем невелики...

Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: НАПИ

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Фото:Unsplash, НАПИ
Количество просмотров 21
29.10.2024
Фото:Unsplash, НАПИ
Поделиться:
Оцените материал:
0