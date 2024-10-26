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Популярный семейный кроссовер снова можно купить в России по цене дешевле «китайцев»

В российские салоны привезли новые Chevrolet Captiva по цене от 2,6 млн рублей

В отличие от своего предшественника (2013-2018 гг.), новая Captiva поставляется по параллельному импорту.

Цены на Chevrolet Captiva на различных площадках начинаются от 2 599 000 рублей. Важно отметить, что это цена «под ключ», включающая утильсбор и все необходимые документы для регистрации автомобиля в ГИБДД. За эти деньги покупатель получает максимально оснащенную версию Premier.

Chevrolet Captiva
Chevrolet Captiva
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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Дилер из Воронежа предлагает автомобиль за 2 599 000 рублей. Даже в базовой комплектации Captiva предлагает впечатляющий набор опций: кожаный салон, подогрев зеркал и заднего стекла, камера заднего вида с парктрониками, круиз-контроль, бесключевой доступ, декоративная подсветка салона, 8-дюймовый тачскрин с навигацией и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, 6 динамиков, полноразмерная запаска.

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Под капотом Captiva установлен проверенный 1,5-литровый турбомотор Daewoo S-TEC III LJO мощностью 147 л.с., который сочетает в себе достаточную мощность и экономичность. В паре с вариатором этот двигатель обеспечивает плавное и комфортное движение.

Одна из ключевых особенностей Captiva – это его вместительность. Большинство предлагаемых на рынке автомобилей имеют семиместный салон, что идеально подходит для больших семей или компаний. При этом, третий ряд сидений не является формальностью, а обеспечивает вполне комфортную посадку даже для взрослых пассажиров.

Chevrolet Captiva
Chevrolet Captiva

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Однако цены варьируются в зависимости от продавца и региона. В мультибрендовом автосалоне в Кирове аналогичный семиместный кроссовер предлагается за 2 890 000 рублей. Пятиместная версия, предлагаемая крупным дилером из Санкт-Петербурга, оценивается ещё дороже – 3 050 000 рублей.

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Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Chevrolet
Количество просмотров 5
26.10.2024
Фото:Chevrolet
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