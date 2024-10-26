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Китай придумал новый способ захвата европейского автомобильного рынка

Китайский концерн GAC наладит производство электромобилей в Европе

В условиях глобальной конкуренции и стремительного роста рынка электромобилей, китайский автопроизводитель GAC (Guangzhou Automobile Group) активно разрабатывает стратегию по выходу на европейский рынок.

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Европейский Союз намерен ввести пошлины на импорт электромобилей из Китая, которые могут достигать 35%. Это значительное увеличение затрат на ввоз автомобилей из Китая может существенно усложнить задачу для китайских брендов, стремящихся занять свою нишу на европейском рынке. В условиях таких ограничений, GAC принимает решение о локализации производства, что позволит избежать дополнительных расходов и упростить логистику.

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По словам Вэй Хэганга, главы международного бизнеса GAC, создание завода в Европе является одним из наиболее эффективных способов обойти новые пошлины и сохранить конкурентоспособность. Компания активно изучает различные варианты локализации, включая возможность строительства нового завода или использование уже существующих мощностей на территории Европы.

К 2030 году компания планирует продавать до 500 000 автомобилей ежегодно на международных рынках.

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Первым шагом на пути к завоеванию европейского рынка станет электрокроссовер Aion V, который был представлен на автосалоне в Париже. Эта модель обещает стать настоящим хитом благодаря своему запасу хода в 520 км и стартовой цене менее 40 000 евро (примерно 4,2 миллиона рублей по текущему курсу). Ожидается, что Aion V поступит в продажу в Европе в середине 2025 года, что дает GAC достаточно времени для подготовки к выходу на рынок.

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Источник: 32cars.ru

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Лежнин Роман
Количество просмотров 15
26.10.2024
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