Китай придумал новый способ захвата европейского автомобильного рынка

Китайский концерн GAC наладит производство электромобилей в Европе

В условиях глобальной конкуренции и стремительного роста рынка электромобилей, китайский автопроизводитель GAC (Guangzhou Automobile Group) активно разрабатывает стратегию по выходу на европейский рынок.

Европейский Союз намерен ввести пошлины на импорт электромобилей из Китая, которые могут достигать 35%. Это значительное увеличение затрат на ввоз автомобилей из Китая может существенно усложнить задачу для китайских брендов, стремящихся занять свою нишу на европейском рынке. В условиях таких ограничений, GAC принимает решение о локализации производства, что позволит избежать дополнительных расходов и упростить логистику.

По словам Вэй Хэганга, главы международного бизнеса GAC, создание завода в Европе является одним из наиболее эффективных способов обойти новые пошлины и сохранить конкурентоспособность. Компания активно изучает различные варианты локализации, включая возможность строительства нового завода или использование уже существующих мощностей на территории Европы.

К 2030 году компания планирует продавать до 500 000 автомобилей ежегодно на международных рынках.

Первым шагом на пути к завоеванию европейского рынка станет электрокроссовер Aion V, который был представлен на автосалоне в Париже. Эта модель обещает стать настоящим хитом благодаря своему запасу хода в 520 км и стартовой цене менее 40 000 евро (примерно 4,2 миллиона рублей по текущему курсу). Ожидается, что Aion V поступит в продажу в Европе в середине 2025 года, что дает GAC достаточно времени для подготовки к выходу на рынок.

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Источник: 32cars.ru