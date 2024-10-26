Популярный в России внедорожник получит новую силовую установку

Рамный внедорожник Tank 500 получит новейшую силовую установку Hi4-Z

Китайский автопроизводитель Great Wall готовит революцию в сегменте рамных внедорожников. В 2025 году свет увидит Tank 500, оснащенный революционной гибридной силовой установкой Hi4-Z, которая обещает невиданные доселе характеристики.

Tank 500

Сердцем Tank 500 Hi4-Z станет гибридная система, сочетающая бензиновый двигатель (на выбор 2,0 или 3,0 литра) с двумя электромоторами и трехступенчатой трансмиссией DHT. Однако, ключевое отличие Hi4-Z от других гибридных систем – полное отсутствие механической связи между осями. Это кардинально меняет подход к проектированию и функциональности внедорожника.

Заявленная пиковая мощность системы достигает впечатляющих 864-972 лошадиных сил! Разгон от 0 до 100 км/ч обещают менее чем за четыре секунды – цифра, которая ставит Tank 500 Hi4-Z в один ряд с настоящими спорт-карами. Автономный пробег на электротяге составит до 200 километров, что достаточно для поездок по городу и коротких загородных вылазок.

Аккумуляторная батарея емкостью до 59 кВт·ч размещается под полом салона, между лонжеронами рамы. Задний электромотор приводит в движение заднюю ось, а передняя ось может получать крутящий момент как от бензинового двигателя, так и от электромотора. Great Wall заявляет о наличии электронных имитаций межколесных и межосевой блокировок. Однако, компания честно признает, что в плане проходимости по бездорожью такой подход уступает традиционным рамным внедорожникам с механической раздаточной коробкой и карданным валом. Здесь приоритет отдан динамике и комфорту.

Базовая версия Tank 500 Hi4-Z получит пружинную подвеску, но производитель оставляет возможность установки пневмостоек. Задняя подвеска, как и ожидалось от рамного внедорожника, будет зависимой.

Great Wall позиционирует Hi4-Z как технологически продвинутую платформу, ориентированную, в первую очередь, на внутренний китайский рынок, где электрификация активно развивается. Однако, учитывая характеристики и потенциал модели, Tank 500 Hi4-Z может стать серьезным игроком и на международной арене.

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Источник: Autohome