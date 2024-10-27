Простой, надежный и недорогой «американец» приехал в Россию: известны цены

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На российском рынке появились новые Chevrolet Spark по цене от 1,64 млн рублей

На российских классифайдах появились объявления о продаже новых Chevrolet Spark по цене, сопоставимой с LADA Vesta.

Chevrolet Spark
Chevrolet Spark
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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Речь идёт о Chevrolet Spark 2022 года выпуска, доставляемых в Россию частным путем, преимущественно из Владивостока. Цена вопроса – от 1 640 000 рублей, что действительно сравнимо со стоимостью новой LADA Vesta в средней комплектации. За эти деньги покупатель получает компактный хэтчбек, но с некоторыми оговорками.

Chevrolet Spark
Chevrolet Spark

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Основное предложение – Spark с 1,0-литровым двигателем мощностью 75 л.с. и вариатором. Доставка занимает от 3 до 7 недель. Несмотря на скромный мотор, комплектация не выглядит совсем уж «голой». Объявления демонстрируют фотографии с сиденьями из эко-кожи, мультифункциональным рулем, бортовым компьютером, штатной магнитолой с дисплеем, кондиционером и, как минимум, одним USB-портом.

Интерьер Chevrolet Spark
Интерьер Chevrolet Spark

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Однако, есть и предложения автомобилей с более мощным 1,3-литровым двигателем (85 л.с.) и 4-ступенчатым автоматическим «автоматом». Эти варианты несколько дороже: 1 699 000 рублей в Тюмени и 1 780 000 рублей в Воронеже. Наличие автомобилей ограничено, речь идет всего о нескольких машинах.

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Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Chevrolet
Количество просмотров 2
27.10.2024
Фото:Chevrolet
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