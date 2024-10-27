Какие автомобили с пробегом быстрее и легче продать?

«Авто.ру Бизнес»: машины старше 10 лет продаются быстрее остальных

Рынок подержанных автомобилей – это динамичная экосистема, где спрос и предложение постоянно меняются, влияя на скорость продажи и доходность. Недавнее исследование сервиса «Авто.ру Бизнес» пролило свет на некоторые интересные тенденции.

Исследование показало неоднозначную картину. Если говорить о доходности, то бюджетные автомобили стоимостью до 300 000 рублей показали снижение на 0,8%. Это, на первый взгляд, может показаться неожиданным, учитывая высокий спрос на недорогие варианты. Однако это может быть связано с увеличением предложения на этом сегменте, что приводит к усилению конкуренции и снижению цены. В то же время, автомобили от 700 000 до 1,5 млн рублей и дороже 1,5 млн рублей демонстрируют рост доходности на 0,4% и 0,2% соответственно.

Что касается скорости продажи, картина ещё интереснее. Хотя весной наблюдалось некоторое замедление, летом ситуация выровнялась, и все возрастные группы автомобилей продавались примерно с одинаковой скоростью – в среднем за 34 дня. Однако, исследование выявило интересную особенность: автомобили в возрасте от 3 до 5 лет продавались дольше всего (39 дней), в то время как машины старше 10 лет – быстрее всего (31 день).

Выводы исследования «Авто.ру Бизнес» подтверждают гибкость рынка подержанных автомобилей. Несмотря на экономические колебания, рынок быстро адаптируется к изменениям спроса и предложения.

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Источник: Автоновости дня