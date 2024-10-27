В России теперь можно купить бюджетный кроссовер Hyundai по очень привлекательной цене

Новые кроссоверы Hyundai Bayon предлагаются в России по цене от 2,5 млн рублей

На российском рынке появился компактный кроссовер Hyundai Bayon по цене от 2 500 000 рублей.

Hyundai Bayon

Это предложение от частных продавцов, импортирующих автомобили из Казахстана, означает, что цена включает в себя уже уплаченный утильсбор, который значительно вырос с октября. За эти деньги покупатель получает совершенно новый Hyundai Bayon с трехлетней заводской гарантией и пятью бесплатными ТО.

Примечательно, что официально поставляемые в Россию «китайцы» того же класса зачастую стоят дороже. Например, за рестайлинговый Geely Coolray дилеры просят минимум 2 639 990 рублей, за Jaecoo J7 нужно отдать, по меньшей мере, 2 849 900 рублей, а на популярную у россиян Omoda C5 в «топе» цены и вовсе достигают 3 119 900 рублей.

Интерьер Hyundai Bayon

Как видно, даже базовая цена Hyundai Bayon оказывается ниже, чем у многих популярных китайских кроссоверов. При этом предлагаемая комплектация нового Bayon впечатляет. Заявлены такие опции, как подогрев руля, зеркал и сидений, медиасистема с 10,25-дюймовым тачскрином и премиальной акустикой Bose, цифровая приборная панель SuperVision того же размера, система бесключевого доступа, климат-контроль, интеллектуальный круиз-контроль и атмосферная подсветка.

Однако стоит отметить, что цена в 2 500 000 рублей – это лишь нижняя граница. В зависимости от региона и продавца, стоимость Hyundai Bayon может колебаться от 2 550 000 до 2 850 000 рублей.

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Источник: Автоновости дня