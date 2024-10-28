В Россию из Китая могут хлынуть невостребованные европейские автомобили

Европейские авто из-за избытка на китайском рынке могут подешеветь в РФ на 15%

Известные автоконцерны, такие как BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen, столкнулись с резким падением продаж в Китае, где местные бренды стали более популярными, и покупатели предпочитают брать «свое».

Александр Коротков, генеральный директор проекта Likvi.com, отмечает, что доля местных брендов в Китае за пять лет выросла с 40% до 60%. Так, в третьем квартале 2024 года продажи BMW упали на 30%, а Mercedes-Benz — на 13%. Падение спроса наблюдается не только на европейские автомобили, но и на японские и американские.

Производители западных марок, несмотря на присутствие в Китае через совместные предприятия, сталкиваются с растущим давлением и переполненными складами.

Логично встает вопрос о том, что будет с избытком автомобилей, не проданных на китайском рынке?

По мнению эксперта, невостребованные автомобили окажутся на рынках соседних стран, включая Россию. И из-за переполненности китайского рынка автомобили европейских брендов могут у нас еще и подешеветь.

Максим Кузнецов, председатель Русско-Азиатского делового совета, подтверждает, что российский рынок может стать одним из направлений для стоковых поставок.

А увеличение складских запасов может привести к резкому снижению цен на автомобили, что, в свою очередь, увеличит маржу для посредников и может стимулирует параллельный импорт.

Хотя все это лишь догадки: сейчас никто точно не может предсказать дальнейшее развитие событий. Но вполне вероятно, что в России произойдет заметное удешевление автомобилей известных брендов, особенно на вторичном рынке.

Эксперты предполагают, что цены на подержанные европейские автомобили могут снизиться на 10-15%, что сделает их более доступными для покупателей.

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Источник: АвтоВзгляд