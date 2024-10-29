Эксперт рассказал, как при выборе бэушки не получить «кота в мешке»

Пётр Субботин перечислил признаки неисправного автомобиля с пробегом

При покупке автомобиля с пробегом существует риск столкнуться с множеством проблем, рассказал «За рулем» независимый эксперт по продаже автомобилей Пётр Субботин.

Чтобы избежать нежелательных расходов и разочарований, важно уметь распознавать признаки «нехорошего» автомобиля.

Петр Субботин, независимый эксперт по продаже новых и подержанных автомобилей:

– Первым делом следует выяснить, не был ли автомобиль в каршеринге или такси. Это можно узнать, пробив его через «Автокод» (см. графу «Коммерческое использование, и если там стоит «Да», то изучите отчет – в какой компании и в каком качестве).

Во-вторых, посмотрите, сколько у него было владельцев. Если они часто менялись, это говорит о проблемности автомобиля (битый, утопленник, барахлят агрегаты и т.д.).

И, наконец, нужно оценить состояние транспортерного средства в плане «потертости». Его могут отмыть, отполировать, сделать химчистку, но если 10-летний автомобиль выглядит как новый, да еще и с «намытым» двигателем и словно новенькими фарами, его явно усердно приводили в чувство. Машина должна выглядеть на свой возраст.

Если же все более-менее в порядке, можно переходить к детальному обследованию.

Открутите пробку маслозаливной горловины и посмотрите на цвет деталей под ней. Чем они светлее, тем лучше. Но их могли протереть, поэтому посмотрите вбок и подсветите фонариком. Не увидели коричневатых деталей? Тогда все хорошо.

Запустите мотор и посмотрите на цвет выхлопа. На непрогретом автомобиле он укажет на масложор (сизый дым) или попадание антифриза в цилиндры (белый густой дым). Также осмотрите край выхлопной трубы – бархатистых отложений черного цвета тут быть не должно – нормальным считается черный сухой налет.

Двигатель должен работать тихо и ровно, без постукиваний и лязга, особенно на холоде. При перегазовке не должно быть провалов и сизого дыма из выхлопной трубы.

Как на глаз определить, не скручен ли пробег?

Простейший способ – осмотр ветрового стекла, говорит эксперт. Сравните его маркировку с маркировкой боковых стекол и заднего – год их выпуска должен совпадать, если только стекла не менялись в результате ДТП (что тоже нехорошо).

Затем оцените степень его потертости: если машине лет пять, а стекло затерто, как у десятилетки, при этом на одометре меньше 100 тысяч км, над пробегом явно поработали умельцы.

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