Россияне стали больше тратить на ремонт машин: названы цифры

Fit Service: расходы россиян на обслуживание автомобилей возросли на 30%

Средний чек на ремонт и обслуживание машин в РФ увеличился на треть, сказано в исследовании сети автосервисов Fit Service. Так, по итогам девяти месяцев текущего года средний чек по ремонту и обслуживанию авто составил 10 тыс. рублей. Это на 31% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Директор Fit Service Татьяна Овчинникова пояснила, что в дополнение к существенной годовой инфляции, на 16% выросла стоимость нормо-часа. Подорожание стало необходимым в ситуации острого кадрового голода. Растут зарплаты сотрудников, растет ценность кадров в целом, поэтому меняется цена услуг для конечного потребителя.

Также эксперт пояснила, что в 2024 году изменился подход самих автовладельцев к ремонту машин. Отношение стало более бережным. Водители хотят починить, восстановить и продлить срок жизни авто, поэтому сами ремонты стали более сложными и трудоемкими.

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Источник: Газета.Ru