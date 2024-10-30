5 основных принципов качественного сервиса дилера EXEED
Современные автомобили требуют не только бережного обращения, но и профессионального обслуживания для гарантии их надежности и долговечности.
Существуют сервисы с собственными корпоративными стандартами, что уже само по себе является знаком качества. Например, сервис БорисХоф (официальный дилер ряда марок) предлагает своим клиентам премиальные услуги и открыто демонстрирует принципы, которыми руководствуется.
1. Профессионализм сотрудников
Каждый специалист сервиса БорисХоф проходит регулярное обучение и сертификацию, что гарантирует высокий уровень знаний и навыков.
2. Удобство взаимодействия
В 2024 году запустили телеграм-бот, который может записть клиента на сервисной обслуживание, прислать историю обслуживания или ответить на вопросы клиента в чате.
3. Современное оборудование и качество запчастей
Сервис БорисХоф оснащен новейшими технологиями и инструментами, соответствующими высоким стандартам импортера, а использование оригинальных запчастей и комплектующих обеспечивает надежность и долговечность автомобиля после обслуживания.
4. Открытость
Каждому клиенту отправляют видео о состоянии его автомобиля и ходе работ по обслуживании. Прямо в телефоне клиент может заказать дополнительные услуги, если посчитает нужным.
5. Обратная связь
Компания активно собирает отзывы от клиентов и учитывает их пожелания. Это позволяет улучшать качество обслуживания.
Александр Макаров, директор по послепродажному обслуживанию, директор дилерского центра БорисХоф Север:
– Особенно важным для нас является пункт о квалификации сотрудников. Мы понимаем, что безопасность и надежность автомобилей зависят не только от используемых комплектующих, но от мастера, который выполнял работы.
Поэтому тщательно отбираем лучших специалистов и регулярно повышаем их квалификацию.
С ежегодной национальной премии «Автодилер года – 2024» компания БорисХоф вернулась с несколькими наградами. Среди них — номинация «Организация сервиса», в которой БорисХоф был признан лучшим в сегменте с 15–30 дилерскими контрактами. Также в категории «Организация продаж новых автомобилей» EXEED Центр БорисХоф на Магистральной стал лучшим дилером в премиальном сегменте Москвы и Петербурга.
БорисХоф EXEED – официальный дилер бренда EXEED в России.
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