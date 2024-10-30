5 основных принципов качественного сервиса дилера EXEED

БорисХоф EXEED: квалификация сотрудников – самое важное для работы сервиса

Современные автомобили требуют не только бережного обращения, но и профессионального обслуживания для гарантии их надежности и долговечности.

Существуют сервисы с собственными корпоративными стандартами, что уже само по себе является знаком качества. Например, сервис БорисХоф (официальный дилер ряда марок) предлагает своим клиентам премиальные услуги и открыто демонстрирует принципы, которыми руководствуется.

На сервисе БорисХоф

1. Профессионализм сотрудников

Каждый специалист сервиса БорисХоф проходит регулярное обучение и сертификацию, что гарантирует высокий уровень знаний и навыков.

2. Удобство взаимодействия

В 2024 году запустили телеграм-бот, который может записть клиента на сервисной обслуживание, прислать историю обслуживания или ответить на вопросы клиента в чате.

3. Современное оборудование и качество запчастей

Сервис БорисХоф оснащен новейшими технологиями и инструментами, соответствующими высоким стандартам импортера, а использование оригинальных запчастей и комплектующих обеспечивает надежность и долговечность автомобиля после обслуживания.

4. Открытость

Каждому клиенту отправляют видео о состоянии его автомобиля и ходе работ по обслуживании. Прямо в телефоне клиент может заказать дополнительные услуги, если посчитает нужным.

5. Обратная связь

Компания активно собирает отзывы от клиентов и учитывает их пожелания. Это позволяет улучшать качество обслуживания.

Александр Макаров, директор по послепродажному обслуживанию, директор дилерского центра БорисХоф Север:

– Особенно важным для нас является пункт о квалификации сотрудников. Мы понимаем, что безопасность и надежность автомобилей зависят не только от используемых комплектующих, но от мастера, который выполнял работы.

Поэтому тщательно отбираем лучших специалистов и регулярно повышаем их квалификацию.

Номинация «Организация продаж новых автомобилей». EXEED Центр БорисХоф Магистральная — лучший дилер в премиальном сегменте Москвы и Петербурга.

С ежегодной национальной премии «Автодилер года – 2024» компания БорисХоф вернулась с несколькими наградами. Среди них — номинация «Организация сервиса», в которой БорисХоф был признан лучшим в сегменте с 15–30 дилерскими контрактами. Также в категории «Организация продаж новых автомобилей» EXEED Центр БорисХоф на Магистральной стал лучшим дилером в премиальном сегменте Москвы и Петербурга.

БорисХоф EXEED – официальный дилер бренда EXEED в России.

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