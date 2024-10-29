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В Калужской области создадут новый торгово-промышленный парк

Калужская область и партнер из КНР подписали соглашение о создании промпарка

В Пекине состоялось подписание договора о создании в Калужской области нового российско-китайского торгово-промышленного парка, который получит название «Калуга». Документ подписан правительством региона и китайским предприятием.

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«Сегодня мы договорились с нашими партнерами о реализации новых проектов, мы планируем построить в Калужской области первый для нас торгово-промышленный парк для размещения китайских предприятий», – сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Название китайского партнера не уточняется, но известно, что возведение парка начнется уже весной 2025-го, а первые резиденты разместятся в нем в 2026 году.

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Сообщается, что в парке будут размещаться китайские предприятия, специализирующиеся на автокомпонентах, стройматериалах, продуктах потребления и других востребованных в России направлениях. Кроме того, на встрече в Пекине Владислав Шапша и посол России в КНР Игорь Моргулов обсудили перспективы сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере.

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Источник: ТАСС

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Иннокентий Кишкурно
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 20
29.10.2024
Фото:Depositphotos
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