В Калужской области создадут новый торгово-промышленный парк

Калужская область и партнер из КНР подписали соглашение о создании промпарка

В Пекине состоялось подписание договора о создании в Калужской области нового российско-китайского торгово-промышленного парка, который получит название «Калуга». Документ подписан правительством региона и китайским предприятием.

«Сегодня мы договорились с нашими партнерами о реализации новых проектов, мы планируем построить в Калужской области первый для нас торгово-промышленный парк для размещения китайских предприятий», – сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Название китайского партнера не уточняется, но известно, что возведение парка начнется уже весной 2025-го, а первые резиденты разместятся в нем в 2026 году.

Сообщается, что в парке будут размещаться китайские предприятия, специализирующиеся на автокомпонентах, стройматериалах, продуктах потребления и других востребованных в России направлениях. Кроме того, на встрече в Пекине Владислав Шапша и посол России в КНР Игорь Моргулов обсудили перспективы сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере.

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Источник: ТАСС