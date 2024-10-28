#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!ОСАГОСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГалереиКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ДТП с подростками в Тюменской области
28 октября
«В салоне нашли бутылки из-под алкоголя»: машина с подростками перевернулась
Школьник и студент получили тяжелые травмы в...
Chevrolet Tracker
28 октября
116 л.с., автомат: этот новый «американец» продается в России по цене Москвича
В России поступили в продажу новые Chevrolet...
Интерьер Skoda Kamiq
28 октября
Этот знакомый кроссовер с надежным мотором стоит дешевле «китайцев»
В России поступили в продажу новые Skoda Kamiq...

«В салоне нашли бутылки из-под алкоголя»: машина с подростками перевернулась

Школьник и студент получили тяжелые травмы в аварии под Тюменью

На 71-м километре трассы Тюмень – Нижняя Тавда утром 28 октября в аварии пострадали несовершеннолетние. Вероятно, один из них в этот момент управлял автомобилем.

ДТП с подростками в Тюменской области
ДТП с подростками в Тюменской области
«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Уточняется, что легковой автомобиль Lada съехал в кювет и перевернулся: тяжелые травмы получили школьник и учащийся колледжа 17 и 19 лет.

ДТП с подростками в Тюменской области
ДТП с подростками в Тюменской области

Рекомендуем
Дешевле конкурента на 660 тысяч! — новый кроссовер уже в продаже

В автомобиле обнаружили пустые бутылки из-под алкоголя. Кто был за рулем легковушки, был ли водитель трезв и кому она принадлежит, предстоит выяснить, сообщили в региональном ГИБДД.

Ранее «За рулем» сообщал, что простой и надежный просторный «японец» появился в продаже в России.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Госавтоинспекция Тюменской области

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 12
28.10.2024
Фото:МВД Медиа
Поделиться:
Оцените материал:
0