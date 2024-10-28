«В салоне нашли бутылки из-под алкоголя»: машина с подростками перевернулась

Школьник и студент получили тяжелые травмы в аварии под Тюменью

На 71-м километре трассы Тюмень – Нижняя Тавда утром 28 октября в аварии пострадали несовершеннолетние. Вероятно, один из них в этот момент управлял автомобилем.

ДТП с подростками в Тюменской области

Уточняется, что легковой автомобиль Lada съехал в кювет и перевернулся: тяжелые травмы получили школьник и учащийся колледжа 17 и 19 лет.

ДТП с подростками в Тюменской области

В автомобиле обнаружили пустые бутылки из-под алкоголя. Кто был за рулем легковушки, был ли водитель трезв и кому она принадлежит, предстоит выяснить, сообщили в региональном ГИБДД.

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Источник: Госавтоинспекция Тюменской области