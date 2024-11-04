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Mitsubishi готовит новый маленький бюджетный кроссовер

Mitsubishi анонсирует расширение модельного ряда до пяти новых моделей

В ближайшем будущем Mitsubishi готовится выпустить пять новых моделей, включая компактный кроссовер, который дополнит уже известные автомобили бренда.

После успешного запуска Outlander компания продолжает активное продвижение своей продукции в Европе, и теперь заявила о двух новых моделях.

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Новинки бренда Mitsubishi
Новинки бренда Mitsubishi

Среди анонсированных новинок — полностью электрический кроссовер C-сегмента и еще один компактный кроссовер. Пятый автомобиль будет доступен как с бензиновым двигателем, так и в гибридной версии, а также получит встроенную систему Google.

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В следующем году Mitsubishi представит на европейском рынке в общей сложности пять новых моделей, включая ASX, Colt и новый Outlander. Все эти автомобили станут частью высококонкурентного модельного ряда электрифицированных кроссоверов, оснащенных новейшими системами помощи водителю и современными возможностями подключения.

Фрэнк Крол, президент и генеральный директор Mitsubishi Motors Europe, отметил, что компания стремится предложить широкий выбор электрифицированных моделей в разных ценовых сегментах для удовлетворения потребностей клиентов.

Он подчеркнул, что Mitsubishi продолжит развивать свои технологии безопасности и интеграцию с Google.

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Источник: Mitsubishi Motors

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Алексеева Елена
Количество просмотров 435
04.11.2024 
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