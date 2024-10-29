Названы недостатки китайских шин

Эксперт Иванский: китайские шины требуют более частой регулировки схода-развала

Массовый переход автовладельцев на китайскую резину выявил один из ее основных минусов. Так, она требует более частой регулировки схода-развала, сообщил операционный директор по сервису автомобильного маркетплейса FRESH Илья Иванский.

Компания проанализировала 320 тысяч сервисных операций, которые были проведены с 2021 по 2024 год. Выяснилось, что регулировку углов установки колес стали делать вдвое чаще.

Эксперт считает, что популярность китайских шин связана с ситуацией на рынке. Качественный комплект резины подорожал почти вдвое. При этом при правильной регулировке углов установки колес шины могут прослужить дольше, пояснил специалист.

То есть, автовладельцы предпочитают заплатить 2-3 тысячи рублей за регулировку, чем приблизить замену всего комплекта, рассказал Иванский.

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Источник: «Прайм»