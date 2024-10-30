Почему заезжать на парковку нужно задним ходом

Эксперт Стрельбицкий перечислил два преимущества парковки задним ходом

Парковка задним ходом обладает несколькими преимуществами, рассказал директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

Он пояснил, что перпендикулярную парковку рекомендуют выполнять задним ходом, чтобы при выезде контролировать движение. Известно, что выезд с парковочного места в переднем направлении позволяет лучше видеть приближающиеся автомобили и пешеходов, что снижает аварийность. Специалист отметил, что существует два основных способа этого типа парковки между автомобилями: под углом 90 и 45 градусов.

Также к плюсам парковки задним ходом эксперт отнес маневренность. У большинства машин поворачиваются передние колеса, из-за чего они отклоняются относительно задней оси, поэтому парковаться задним ходом гораздо маневреннее. К тому же парковка происходит быстрее.

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Источник: «Российская газета»