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Почему заезжать на парковку нужно задним ходом

Эксперт Стрельбицкий перечислил два преимущества парковки задним ходом

Парковка задним ходом обладает несколькими преимуществами, рассказал директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

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Он пояснил, что перпендикулярную парковку рекомендуют выполнять задним ходом, чтобы при выезде контролировать движение. Известно, что выезд с парковочного места в переднем направлении позволяет лучше видеть приближающиеся автомобили и пешеходов, что снижает аварийность. Специалист отметил, что существует два основных способа этого типа парковки между автомобилями: под углом 90 и 45 градусов.

Также к плюсам парковки задним ходом эксперт отнес маневренность. У большинства машин поворачиваются передние колеса, из-за чего они отклоняются относительно задней оси, поэтому парковаться задним ходом гораздо маневреннее. К тому же парковка происходит быстрее.

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Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 35
30.10.2024
Фото:АГН «Москва»
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