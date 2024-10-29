Этот популярный «китаец» заметно подорожал: известна цена

Кроссовер Jetour X70 Plus подорожал в России на 150 тыс. рублей

Автопроизводитель Jetour поменял цены на Jetour X70 Plus, убрав из линейки комплектации 2023 г. в. В результате минимальная цена модели поднялась на 150 тыс. рублей.

Jetour X70 Plus

Автомобиль доступен в комплектациях Comfort и Luxury за 3 и 3,3 млн рублей соответственно. При этом уточняется, что на них действует прямая скидка в 100 тыс. рублей, так что они предлагаются за 2,9 и 3,2 млн рублей соответственно.

Под капотом Jetour X70 Plus 190-сильная бензиновая турбо-«четверка» TGDI объемом 1,6 литра и 7-ступенчатый робот DCT с двумя «мокрыми» сцеплениями.

Jetour X70 Plus

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Источник: «Автоновости дня»