Этот популярный «китаец» заметно подорожал: известна цена
Автопроизводитель Jetour поменял цены на Jetour X70 Plus, убрав из линейки комплектации 2023 г. в. В результате минимальная цена модели поднялась на 150 тыс. рублей.
Автомобиль доступен в комплектациях Comfort и Luxury за 3 и 3,3 млн рублей соответственно. При этом уточняется, что на них действует прямая скидка в 100 тыс. рублей, так что они предлагаются за 2,9 и 3,2 млн рублей соответственно.
Под капотом Jetour X70 Plus 190-сильная бензиновая турбо-«четверка» TGDI объемом 1,6 литра и 7-ступенчатый робот DCT с двумя «мокрыми» сцеплениями.
Ранее «За рулем» перечислил топ-10 автомобилей, которые не ржавеют.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Бренд года «За рулем»
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Источник: «Автоновости дня»