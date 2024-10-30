Первый сервис диагностики оборудования «Газпромнефть-СМ» запущен в Казани

«Газпромнефть – смазочные материалы» расширяет проект сервисов диагностики промышленного оборудования – запущен первый в Казани G-Profi Expert Center. Он помогает оценить состояние узлов и агрегатов оборудования по составу масел.

Доступ к цифровому сервису обеспечивает оперативной и профессиональной поддержкой ведущие отрасли промышленности Татарстана, включая предприятия машиностроения, сельского хозяйства и энергетики.

Мобильные лаборатории «Газпромнефть-СМ» оснащены специализированными приборами для проверки состояния работающего масла. Комплект аппаратуры для безразборной диагностики индустриального модуля помогает выявить отклонения в работе оборудования.

Эксперты центра с использованием инфракрасного и рентгено-флуоресцентного спектрометров, а также вискозиметра в течение 30 минут анализируют состав масел, а эксклюзивное отечественное программное обеспечение помогает интерпретировать результаты тестирования и составлять рекомендации по использованию техники.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы»:

«Газпромнефть-СМ» активно разрабатывает и внедряет современные решения в собственные процессы, а также делится актуальными разработками, основанными на глубокой экспертизе в изучении и производстве смазочных материалов для всех сегментов экономики, со своими партнерами. Применение алгоритмов прогнозирования в сервисном обслуживании техники позволяет оптимизировать межремонтные интервалы и выстраивать долгосрочные планы развития практически любого производства».