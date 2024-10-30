Аферисты на Бентли кошмарили грузовики и заработали сотни миллионов рублей

Чертановский районный суд начал рассматривать дело автоподставщиков на Bentley

Сегодня в Чертановском райсуде начнется заседание по делу мошенников, устраивавших аварии с участием люксовых автомобилей.

По версии следствия, группа, состоящая из двух юристов и бывшего полицейского, на протяжении трех лет создавала аварийные ситуации в Москве, используя Bentley Continental и другие автомобили, что привело к более чем 300 ДТП.

Известно, что злоумышленники, среди которых был юрист Евгений Афанасьев, провоцировали аварии, подрезая грузовики на перекрестках с круговым движением.

Схема действовала следующим образом: после ДТП вызывалась полиция, затем происходила страховая выплата, и, в итоге, жертвы вынуждены были компенсировать ущерб. Речь о недополученной разнице между размером «причиненного» ущерба и страховой выплатой.

Обвиняемые добивались выплат от 300 тыс. до 2 млн рублей за каждое ДТП. Сами официально нигде не работали и безбедно существовали на эти деньги.

Действия группы были выявлены после многочисленных жалоб пострадавших водителей и страховых компаний, что привело к возбуждению уголовного дела о мошенничестве в сфере страхования

В 2022 году в службу безопасности страховой компании Согаз поступили жалобы от восьми организаций, ставших жертвами Афанасьева и его сообщника Евгения Самошина. Выяснилось, что они намеренно создавали аварийные ситуации, используя дорогие автомобили, в основном Bentley.

В январе 2023 года фигуранты были арестованы и помещены в следственный изолятор.

Следствие считает, что схема могла принести мошенникам сотни миллионов рублей. Теперь им грозит до 10 лет тюрьмы.

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Источник: «Известия»