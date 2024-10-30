Вот это поворот! Машины немецкого автоконцерна оснастят китайскими моторами

Mercedes будет устанавливать на свои автомобили китайские двигатели Geely

После прекращения сотрудничества между Mercedes и BYD немцы решили устанавливать на свои автомобили китайские двигатели, в частности автопроизводителя из КНР Geely.

Речь идет о поставке из Китая немецкому автоконцерну новых бензиновых и гибридных двигателей, разработанных Aurobay. «Дочка» HORSE – новая шведско-китайская компания, специализируется на выпуске двигателей, в равной степени принадлежит Geely и Renault.

Бензиновый блок с гибридным уклоном дебютирует в 2026 году, это 4-цилиндровый двигатель объемом 2,0 л под названием Miller Medium Power, он выдает максимальную мощность 250 л.с. и крутящий момент 360 Нм.

Выпуском нового бензинового двигателя Mercedes будут заниматься китайцы и поставлять его в Германию. Отмечается, что мотор соответствует жесткому стандарту выбросов Euro 6e-bis благодаря сажевому фильтру и катализатору. У него увеличенный ресурс за счет снижения температуры выхлопных газов.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: forbes.com