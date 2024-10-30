#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!ОСАГОСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГалереиКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Вот это поворот! Машины немецкого автоконцерна оснастят китайскими моторами
30 октября
Вот это поворот! Машины немецкого автоконцерна оснастят китайскими моторами
Mercedes будет устанавливать на свои автомобили...
Аферисты на Бентли кошмарили грузовики и заработали сотни миллионов рублей
30 октября
Аферисты на Бентли кошмарили грузовики и заработали сотни миллионов рублей
Чертановский районный суд начал рассматривать...
М-4 "Дон"
30 октября
Российские трассы переведут на зимний скоростной режим
«Автодор» снизил скорость на дорогах М-11...

Вот это поворот! Машины немецкого автоконцерна оснастят китайскими моторами

Mercedes будет устанавливать на свои автомобили китайские двигатели Geely

После прекращения сотрудничества между Mercedes и BYD немцы решили устанавливать на свои автомобили китайские двигатели, в частности автопроизводителя из КНР Geely.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Речь идет о поставке из Китая немецкому автоконцерну новых бензиновых и гибридных двигателей, разработанных Aurobay. «Дочка» HORSE – новая шведско-китайская компания, специализируется на выпуске двигателей, в равной степени принадлежит Geely и Renault.

Рекомендуем
Пора менять шины — вот 4 лайфхака для экономии и безопасности

Бензиновый блок с гибридным уклоном дебютирует в 2026 году, это 4-цилиндровый двигатель объемом 2,0 л под названием Miller Medium Power, он выдает максимальную мощность 250 л.с. и крутящий момент 360 Нм.

Выпуском нового бензинового двигателя Mercedes будут заниматься китайцы и поставлять его в Германию. Отмечается, что мотор соответствует жесткому стандарту выбросов Euro 6e-bis благодаря сажевому фильтру и катализатору. У него увеличенный ресурс за счет снижения температуры выхлопных газов.

Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: forbes.com

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 6
30.10.2024
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0