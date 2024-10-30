Названы хорошо оснащенные «китайцы» за 2-3 млн рублей

«Автодом» перечислил пять китайских авто с лучшим оснащением по цене 2-3 млн рублей

В России представлено много китайских машин с богатым оснащением, отмечают в ГК «Автодом». Эти автомобили вполне доступны, они стоят от 2 до 3 млн рублей. В их числе кроссовер Jaecoo J7. У автомобиля боковые зеркала с электрорегулировкой, обогревом и встроенными поворотниками, современная система безопасности и помощник при движении в пробках.

У Omoda C5 складывающиеся боковые зеркала, люк на крыше, подсветка салона, доступ внутрь авто без ключа, система старт/стоп, а также множество оборудования для обеспечения безопасности.

Changan UNI-S занял третье место. Среди опций этого автомобиля LED-оптика, дополнительный стоп-сигнал, противотуманный фонарь, подсветка регистрационного знака. На руле предусмотрены кнопки управления мультимедиа, а водительское кресло дополнено сервоприводом.

На четвертой строчке GAC GS3, у которого в числе опций обогрев стекол, люк с электроприводом, а также кожаный руль и салон. Самым богатым по оснащению кроссовером из Китая оказался Exeed LX. Он дополняется системами кругового обзора, давления и температуры в покрышках.

Ранее сообщалось, что знакомый надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: «Газета.Ru»