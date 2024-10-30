Россиян предупредили о «черном льде» на дорогах
Небольшая гололедица ожидается в центральной части РФ в ночь на 30 октября, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в личном Telegram-канале.
Специалист рассказал, что «черным» льдом называют потенциальную гололедицу. Приземный воздух охладится до околонулевой температуры, сообщил Тишковец.
Он пояснил, что после дождей это может привести к образованию небольшой гололедицы толщиной 0,5-1 мм.
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Источник: Telegram-канал ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца