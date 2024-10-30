Аналог Toyota Camry подорожал в России: известны цены

Цены на бизнес-седан Geely Preface переписали в России

Бизнес-седан Geely Preface, который находится в одном классе с Toyota Camry, подорожал на 121 тыс. руб. в топовой версии Flagship, следует из прайс-листов на сайте китайского автопроизводителя. В базовой для рынка РФ версии Luxury седан стал дороже на 56 тыс. руб.

Сейчас в этой комплектации машина стоит 3 055 990 руб. А в августе текущего года, когда в России стартовали продажи Preface, стоимость составляла 2 999 990 руб.

Автомобиль в версии Flagship сейчас стоит 3 338 990 руб. На старте продаж его цена составляла 3 217 990 руб.

Под капотом Geely Preface 2,0-литровый 4-цилиндровый бензиновый мотор с непосредственным впрыском и турбонаддувом мощностью 200 л.c. с крутящим моментом 325 Н·м, 7-ступенчатой преселективной АКП с двойным мокрым сцеплением (7DCT).

Габариты бизнес-седана составляют 4825×1880×1469 мм при колесной базе 2800 мм.

Geely Preface

Ранее «За рулем» сообщал, что простой и надежный просторный «японец» появился в продаже в России.

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