Аналитики рассказали, на каких автомобилях зарабатывают дилеры

«Автостат Инфо»: на SUV пришлось 82% от выручки с продажи новых машин

По данным «Автостат Инфо», в сентябре 2023 года выручка от продаж новых легковых автомобилей в России составила 440 миллиардов рублей, при этом 82% этой суммы пришлись на сегмент кроссоверов и внедорожников.

Продажа автомобиля в автосалоне

Российские покупатели приобрели 107 556 кроссоверов и внедорожников, потратив на это более 360 миллиардов рублей.

Продажи автомобилей сегментов B+ и B составили 12 477 и 16 115 единиц соответственно, что принесло авторитейлерам выручку в 20,7 и 17,3 миллиарда рублей. В структуре выручки на авторынке в сентябре автомобили сегмента B+ заняли 4,7%, а легковушки B-сегмента — 4%.

Оборот от продаж полноразмерных седанов D-класса в прошлом месяце достиг 12,4 миллиарда рублей, что составляет 2,8% от общей выручки. Всего россияне приобрели 4056 таких машин. В то же время было продано 5018 автомобилей C-сегмента, что принесло 11,8 миллиарда рублей и составило примерно 2,6% от всего оборота на авторынке России за сентябрь.

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Источник: «Автостат Инфо»