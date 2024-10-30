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Производитель из КНР построит в Европе 2 завода и выведет на рынок доступные модели

В 2025 году автоконцерн BYD запустит производство собственного завода в Европе

Китайский автопроизводитель BYD в 2025 году начнет производство автомобилей, разработанных с учетом специфики европейских потребностей.

Такие планы анонсировал пост специального советника компании по европейским вопросам Альфредо Альтавилла.

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В планах реализации этих целей китайцы запустят первую заводскую площадку в Венгрии, кроме того, планируется открытие второго завода в Турции. Таким образом, BYD полностью перенесет производство в Европу, уменьшив тем самым зависимость от китайских поставщиков.

Создание инфраструктуры в Европе позволит BYD конкурировать с ведущими европейскими производителями, а также обеспечит стабильные поставки и качественный сервис. Что касается введенных Еврокомиссией против автопрома Китая пошлин, Альтавилла называет их временными сложностями, которые закончатся со стартом производства в Европе. К 2025 году BYD намерен заполонить рынок доступными моделями, соответствующим европейскому рынку.

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Источник: reuters.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 20
30.10.2024
Фото:Unsplash
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