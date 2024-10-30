Производитель из КНР построит в Европе 2 завода и выведет на рынок доступные модели
Китайский автопроизводитель BYD в 2025 году начнет производство автомобилей, разработанных с учетом специфики европейских потребностей.
Такие планы анонсировал пост специального советника компании по европейским вопросам Альфредо Альтавилла.
В планах реализации этих целей китайцы запустят первую заводскую площадку в Венгрии, кроме того, планируется открытие второго завода в Турции. Таким образом, BYD полностью перенесет производство в Европу, уменьшив тем самым зависимость от китайских поставщиков.
Создание инфраструктуры в Европе позволит BYD конкурировать с ведущими европейскими производителями, а также обеспечит стабильные поставки и качественный сервис. Что касается введенных Еврокомиссией против автопрома Китая пошлин, Альтавилла называет их временными сложностями, которые закончатся со стартом производства в Европе. К 2025 году BYD намерен заполонить рынок доступными моделями, соответствующим европейскому рынку.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Бренд года «За рулем»
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Источник: reuters.com