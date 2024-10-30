Получить кредит под залог авто в Росс станет сложнее, но не всем россиянам

Экономист Сироткин рассказал, кому будет сложно получить кредит под залог авто

Россиянам с 1 ноября текущего года станет сложнее получить кредит под залог автомобиля. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин.

Согласно законодательству, Банк России наложил ограничения на выдачу кредитными организациями кредитов для физических лиц с предельно долговой нагрузкой (ПДН) выше 50%. Из-за этого надбавки к рисковым коэффициентам повышены.

«Дело в том, что если заемщик выплачивает более половины своего ежемесячного дохода для погашения платежей по кредитам и займам, то вероятность того, что он потеряет кредитоспособность с учетом нынешнего уровня инфляции довольно высока», – объясняет эксперт.

Снижение кредитного рейтинга заемщика грозит финансовым компаниям рисками, поэтому Центробанк хочет ограничить выдачу кредитов под залог авто. Введение дополнительных ограничений позволит урегулировать эти риски, подчеркивает Сироткин.

Другими словами, банки ограничивают не столько автокредитование, сколько потребительское кредитование под залог автотранспортных средств и только для «перекредитованных» заемщиков. Ожидается, что количество выдач кредитов заемщикам с высокой долей ПДН, владеющих машинами, снизится, отмечает финансист.

Таким образом, банки в стремлении получения прибыль не смогут выдавать заемщикам с высоким ПДН кредиты под «любым соусом» под залог авто, которое можно разбить в ДТП, а в случае необходимости сложно продать. Если же ПДН заемщика не высокий, у него не возникнет проблем с приобретением автомобиля в кредит, резюмировал Сироткин.

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Источник: 1prime.ru