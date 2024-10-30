Партия популярных «китайцев» нового поколения поступила в Россию
Первые кроссоверы Changan CS75 Plus нового поколения привезли в Россию, информирует telegram-канал No Limits. Автомобили сняли в одной из промзон российской столицы, где представительство китайского производителя складирует их перед отправкой к дилерам.
Уточняется, что продажи автомобиля планируют начать в декабре 2024 года. Ближе к этой дате будет объявлена стоимость кроссовера.
Автомобиль текущего поколения по цене 2,85 млн рублей оснащается 167-сильным бензиновым двигателем объемом 1,5 л и 6-ступенчатой АКП.
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Источник: Telegram-канал No Limits