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Партия популярных «китайцев» нового поколения поступила в Россию

Автопроизводитель Changan привез в Россию партию новых кроссоверов CS75 Plus

Первые кроссоверы Changan CS75 Plus нового поколения привезли в Россию, информирует telegram-канал No Limits. Автомобили сняли в одной из промзон российской столицы, где представительство китайского производителя складирует их перед отправкой к дилерам.

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Changan CS75 Plus
Changan CS75 Plus

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Уточняется, что продажи автомобиля планируют начать в декабре 2024 года. Ближе к этой дате будет объявлена стоимость кроссовера.

Автомобиль текущего поколения по цене 2,85 млн рублей оснащается 167-сильным бензиновым двигателем объемом 1,5 л и 6-ступенчатой АКП.

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Источник: Telegram-канал No Limits

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Ушакова Ирина
Фото:VCG/Visual China Group/ТАСС | Telegram / No Limits
Количество просмотров 13
30.10.2024
Фото:VCG/Visual China Group/ТАСС | Telegram / No Limits
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