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О какой поломке «молчит» мягкая педаль тормоза? Разбираемся с автоэкспертом

Эксперт Балашов перечислил 6 признаков поломки тормозной системы автомобиля

Выход из строя некоторых элементов тормозной системы автомобиля могут стать причиной аварии. Об этом рассказал директор по сервису и запасным частям «Авилон Mercedes-Benz» Алексей Балашов.

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«Очень серьезная ситуация — это утечка тормозной жидкости. Она, как правило, происходит из-за повреждений трубок, шлангов или соединений. Основные признаки проблемы – мягкая педаль тормоза, снижение уровня тормозной жидкости в бачке, ухудшение эффективности торможения», – объяснил эксперт.

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Также Балашов одной из опасных поломок назвал неисправность главного тормозного цилиндра. Причинами выхода из строя является износ внутренних уплотнений, неправильная эксплуатация или механические повреждения транспортного средства, перечислил Балашов. В такой ситуации педаль проваливается «в пол», потому что тормоза перестают реагировать при нажатии на тормоз, констатировал автоэксперт.

«Системные ошибки ABS возникают из-за неисправностей датчиков, электрических проблем или сбоя в программном обеспечении. Неисправная ABS приводит к блокировке колес при торможении и потере управляемости», – подчеркнул специалист.

Еще одна опасная поломка связана с тормозными суппортами, которые выходят из строя из-за износа, загрязнения или коррозии. В итоге, неисправные суппорты некорректно прижимают тормозные колодки, это увеличивает тормозной путь, а кроме того, происходит неравномерный износ суппортов, подытожил Балашов.

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Источник: gazeta.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 11
30.10.2024
Фото:freepik / freepik
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