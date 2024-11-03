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В Тольятти создали Ниву на случай зомби-апокалипсиса

Тольяттинская компания F-Design представила броневик на базе Niva Форс

Тюнинговая компания F-Design распространила изображения своего нового проекта – это броневик, построенный на базе Niva Форс. Напомним, удлиненные на 300 мм по сравнению со стандартной Нивой броневики Форс и их небронированный вариант Фора мелкой серией выпускала дочерняя вазовская компания ПСА «Бронто». Одна из таких машин и стала основой для нового проекта.

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Бронирование у Нивы Форс скрытое, по контурам машина полностью повторяет исходную серийную модель, с поправкой на длину колесной базы и дверей. «Боевой» характер однозначно выдают разве что нестандартные передние боковые окна. Из привнесенного в конструкцию конкретного авто: обращают на себя внимание решетки на лобовом и заднем боковых окнах и дополнительная защита лобового стекла из стальных труб, интегрированная с багажником на крыше.

Компания в шутку сообщает, что данная машина – это «броневик на случай зомби-апокалипсиса», не сообщая дополнительных деталей. Но добавляет при этом, что проект полностью завершен, и машина готова к передаче заказчику.

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Расположенная в Тольятти тюнинговая компания F-Design занимается доработкой внедорожников уже много лет. Основная специализация – доработки по кузову и ходовой части, дооснащение оборудованием для офф-роуда. Доработкам подвергаются как отечественные SUV, так и иномарки.

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Источник: F-Design

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 26224
03.11.2024 
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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Niva Legend  2013
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
ход по неровной дороге
Недостатки:
много
Комментарий:
полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!
+46