В Тольятти создали Ниву на случай зомби-апокалипсиса

Тольяттинская компания F-Design представила броневик на базе Niva Форс

Тюнинговая компания F-Design распространила изображения своего нового проекта – это броневик, построенный на базе Niva Форс. Напомним, удлиненные на 300 мм по сравнению со стандартной Нивой броневики Форс и их небронированный вариант Фора мелкой серией выпускала дочерняя вазовская компания ПСА «Бронто». Одна из таких машин и стала основой для нового проекта.

Бронирование у Нивы Форс скрытое, по контурам машина полностью повторяет исходную серийную модель, с поправкой на длину колесной базы и дверей. «Боевой» характер однозначно выдают разве что нестандартные передние боковые окна. Из привнесенного в конструкцию конкретного авто: обращают на себя внимание решетки на лобовом и заднем боковых окнах и дополнительная защита лобового стекла из стальных труб, интегрированная с багажником на крыше.

Компания в шутку сообщает, что данная машина – это «броневик на случай зомби-апокалипсиса», не сообщая дополнительных деталей. Но добавляет при этом, что проект полностью завершен, и машина готова к передаче заказчику.

Расположенная в Тольятти тюнинговая компания F-Design занимается доработкой внедорожников уже много лет. Основная специализация – доработки по кузову и ходовой части, дооснащение оборудованием для офф-роуда. Доработкам подвергаются как отечественные SUV, так и иномарки.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: F-Design