Названы причины роста цен на такси

Эксперт Амосов: цены на такси в России выросли из-за дефицита водителей

Услуги такси подорожали в России из-за высокого спроса, рассказал председатель общественного движения «Форум Такси» Олег Амосов.

Среди других причин роста цен на услуги такси эксперт назвал нехватку водителей. Амосов считает, что до конца года цены могут увеличиться на 30-40%.

При этом с начала года услуги такси уже подорожали на 15-20% в Москве и области, отметил Амосов.

Он также констатировал, что в России дорожают автомобили, поэтому на их обслуживание требуется больше денег.

Ранее «За рулем» сообщал, что простой и надежный просторный «японец» появился в продаже в России.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Pravda.Ru