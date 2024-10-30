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Названы причины роста цен на такси
Эксперт Амосов: цены на такси в России выросли...

Названы причины роста цен на такси

Эксперт Амосов: цены на такси в России выросли из-за дефицита водителей

Услуги такси подорожали в России из-за высокого спроса, рассказал председатель общественного движения «Форум Такси» Олег Амосов.

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Среди других причин роста цен на услуги такси эксперт назвал нехватку водителей. Амосов считает, что до конца года цены могут увеличиться на 30-40%.

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При этом с начала года услуги такси уже подорожали на 15-20% в Москве и области, отметил Амосов.

Он также констатировал, что в России дорожают автомобили, поэтому на их обслуживание требуется больше денег.

Ранее «За рулем» сообщал, что простой и надежный просторный «японец» появился в продаже в России.

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Источник: Pravda.Ru

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Ушакова Ирина
Фото:Михаил Синицын/ТАСС
Количество просмотров 18
30.10.2024
Фото:Михаил Синицын/ТАСС
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