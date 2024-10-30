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Производство японского автоконцерна падает восьмой месяц подряд — названа причина

Мировое производство Toyota падает на фоне снижения продаж в США и Китае

Производство японского автоконцерна Toyota Motor упало на 8% по итогам сентября 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Период стагнации длится уже восьмой месяц подряд, пишут зарубежные таблоиды.

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Ведущие игроки авторынка США и Китай тоже продемонстрировали значительное снижение: в частности, автопроизводство в США упало на 14%. Причиной этого стала приостановка выпуска моделей Toyota Grand Highlander и Lexus TX из-за проблем с подушками безопасности. В Китае производство автомобилей сократилось на 19% из-за конкуренции с местными производителями электромобилей и гибридов.

Продажи новых автомобилей на этом фоне предсказуемо снизились: глобальные продажи Toyota упали в сентябре на 7% и составили 853 149 экземпляров. На американском рынке показатели упали на 20%, в Китае на 9%, а в Японии – на 6%. Всего за первые девять месяцев 2024 года Toyota реализовала 7,4 млн единиц новых автомобилей – это на 2% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

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Источник: reuters.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 12
30.10.2024
Фото:Unsplash
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