Моторные масла «Газпромнефть-СМ» обеспечивают надежность на Tro-Phy-Gital-Tour

Продукцию «Газпромнефть – смазочные материалы» для стабильной и бесперебойной работы техники используют участники автопробега Tro-Phy-Gital-Tour, организованного «Играми Будущего».

Маршрут автопробега Tro-Phy-Gital-Tour проходит через восемь стран: Россию, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Иран и Катар. Спортсменам предстоит преодолеть 7 тысяч километров и несколько климатических поясов на автомобилях повышенной проходимости.

Tro-Phy-Gital-Tour стартовал в Уфе на международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава». Участниками автопробега стали студенты российских вузов и блогеры, поддерживающие фиджитал-движение и новые форматы автоспорта.

Для надежной работы автотранспорта на всем протяжении маршрута используются моторные масла «Газпромнефть-СМ». Они обеспечивают эффективную работу двигателей: защищают от перепадов температур и способствуют снижению износа деталей за счет стабильной вязкости в узлах.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы»:

«Моторные масла «Газпромнефть-СМ» много раз помогали одерживать победу как в гонках на скорость, так и на выносливость. Автоспорт наглядно демонстрирует весь спектр возможностей высококачественных смазочных материалов. Техника преодолевает тысячи километров, проходит сложный ландшафт, сталкивается с резкой сменой погодных условий. Это экстремальная нагрузка для смазочных материалов, которые должны эффективно защищать узлы и агрегаты».