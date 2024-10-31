В РФ будут скидки на штрафы за неоплату парковки — документ одобрен в первом чтении
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании рекомендовал принять в первом чтении проект закона, наделяющий субъекты РФ правом вводить скидки в 50% на штрафы за нарушение правил пользования платной парковкой при условии их уплаты в течение 20 дней.
Инициатором документа являются депутаты Законодательного собрания Петербурга. Необходимые поправки будут внесены в Кодекс РФ об административных правонарушениях.
Речь идет о том, что региональные власти вправе принимать местные законы о возможности уплаты административных штрафов за нарушение правил пользования платными парковками «в размере половины суммы наложенного административного штрафа в случае его уплаты <…> в срок не позднее двадцати дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа».
«Рекомендовать Государственной думе принять в первом чтении проект федерального закона. <…> Предложить Совету Государственной думы включить указанный законопроект в проект порядка работы Государственной думы 12 ноября 2024 года для рассмотрения в первом чтении», – говорится в тексте документа по итогам решения комитета Госдумы.
Предлагаемые поправки «представляются актуальными и концептуально поддерживаются», они сделают практику взыскания штрафов более эффективной. Новые меры призваны снизить размеры административных штрафов для правонарушителей, добровольно уплативших их в льготный период. Отмечается, что правовой механизм необходимо распространить и на другие административные составы, предусмотренные законодательством субъектов Российской Федерации, убеждены в комитете Госдумы.
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Источник: tass.ru