В РФ будут скидки на штрафы за неоплату парковки — документ одобрен в первом чтении

Регионы РФ наделят правом вводить скидки на штрафы за нарушение правил парковки

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании рекомендовал принять в первом чтении проект закона, наделяющий субъекты РФ правом вводить скидки в 50% на штрафы за нарушение правил пользования платной парковкой при условии их уплаты в течение 20 дней.

Инициатором документа являются депутаты Законодательного собрания Петербурга. Необходимые поправки будут внесены в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Речь идет о том, что региональные власти вправе принимать местные законы о возможности уплаты административных штрафов за нарушение правил пользования платными парковками «в размере половины суммы наложенного административного штрафа в случае его уплаты <…> в срок не позднее двадцати дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа».

«Рекомендовать Государственной думе принять в первом чтении проект федерального закона. <…> Предложить Совету Государственной думы включить указанный законопроект в проект порядка работы Государственной думы 12 ноября 2024 года для рассмотрения в первом чтении», – говорится в тексте документа по итогам решения комитета Госдумы.

Предлагаемые поправки «представляются актуальными и концептуально поддерживаются», они сделают практику взыскания штрафов более эффективной. Новые меры призваны снизить размеры административных штрафов для правонарушителей, добровольно уплативших их в льготный период. Отмечается, что правовой механизм необходимо распространить и на другие административные составы, предусмотренные законодательством субъектов Российской Федерации, убеждены в комитете Госдумы.

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Источник: tass.ru