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История одной фотографии

Молодожены решили провести свадебную фотосессию с двумя Nissan 300ZX

Это очень необычная свадебная фотография, которая сразу же притягивает взгляд. Особенной ее делает не только сама элегантная пара, но и их автомобили – два великолепных Nissan 300ZX, каждый из которых уникален и безупречно модифицирован.

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Фотограф, который сделал эти снимки, находится в Японии и известен в Сети под ником @u_photo_k. Восхищает его умение запечатлеть момент с такой глубиной и эмоцией.

Место, где происходила эта церемония, – центр мероприятий и концертный зал Arcrea Himeji, расположенный в живописном городе Химэдзи между Окаямой и Кобе. Этот уютный уголок стал свидетелем их любви, но сама история знакомства еще более увлекательна: пара встретилась на автозаправочной станции после мероприятия, посвященном Nissan Fairlady.

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То есть молодожены настоящие фанаты спортивных автомобилей, ведь согласитесь, не так часто для свадебной фотосессии выбирают такие машины.

Их выбор говорит о том, что у молодоженов много общего – страсть к скорости, дизайну и стилю. И есть надежда, что эта страсть в будущем только укрепит их отношения.

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Источник: The Drive

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Алексеева Елена
Количество просмотров 324
03.11.2024 
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