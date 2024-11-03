История одной фотографии

Молодожены решили провести свадебную фотосессию с двумя Nissan 300ZX

Это очень необычная свадебная фотография, которая сразу же притягивает взгляд. Особенной ее делает не только сама элегантная пара, но и их автомобили – два великолепных Nissan 300ZX, каждый из которых уникален и безупречно модифицирован.

Фотограф, который сделал эти снимки, находится в Японии и известен в Сети под ником @u_photo_k. Восхищает его умение запечатлеть момент с такой глубиной и эмоцией.

Место, где происходила эта церемония, – центр мероприятий и концертный зал Arcrea Himeji, расположенный в живописном городе Химэдзи между Окаямой и Кобе. Этот уютный уголок стал свидетелем их любви, но сама история знакомства еще более увлекательна: пара встретилась на автозаправочной станции после мероприятия, посвященном Nissan Fairlady.

То есть молодожены настоящие фанаты спортивных автомобилей, ведь согласитесь, не так часто для свадебной фотосессии выбирают такие машины.

Их выбор говорит о том, что у молодоженов много общего – страсть к скорости, дизайну и стилю. И есть надежда, что эта страсть в будущем только укрепит их отношения.

«За рулем» можно читать в Viber

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: The Drive