#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!ОСАГОСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГалереиКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Производство Lada Aura
31 октября
Отечественный автомобиль оснастят искусственным интеллектом
В Сети появилось фото Lada e-Aura с салоном из...
Названы сроки появления Lada с автопилотом
31 октября
Названы сроки появления Lada с автопилотом
Котляров: АВТОВАЗ оборудует Lada автопилотом в...
Chery Tiggo 4
31 октября
Увеличенный срок гарантии и 7 подушек безопасности — дебют кроссовера уже скоро
Кроссовер Chery Tiggo 4 с новационными...

Когда нельзя, но очень надо: эксперт о нюансах езды на летних шинах в гололед

Эксперт Балабас объяснил, как безопасно доехать до шиномонтажа на летних шинах

Зачастую автовладельцы, доверившись прогнозу погоды, не торопятся с заменой сезонных шин. В итоге после ночных заморозком водитель может оказаться на обледеневшей трассе с летними шинами. Как избежать неприятных последствий в этом случае, рассказал автоэксперт Евгений Балабас.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Он уточнил, что совсем не обязательно отказываться от управления транспортным средством или вызывать эвакуатор.

«Поехать по льду на летней резине – это, конечно, звучит так себе, но, в принципе, большинство всесезонных резин от летних отличаются не очень сильно, и все на них ездили и большого горя не знали. Понятно, что сейчас звучат стандартные мантры о том, что уже движение не то, не те скорости. Но ведь никто не мешает доехать до нужного места медленно и печально, как в том анекдоте», – рассуждает эксперт.

Рекомендуем
Пора менять шины — вот 4 лайфхака для экономии и безопасности

Можно без проблем двигаться по крайней правой полосе и спокойно доехать до шиномонтажа. Просто нужно соблюдать осторожность, выдерживать минимальный скоростной режим и максимальную дистанцию, подчеркивает Балабас. Главное в такой ситуации – контроль над управлением автомобиля, подчеркивает эксперт.

«Если перед вами выскакивает машина – контролируете дистанцию, притормаживаете. Причем притормаживаете контролируемо, предполагая, что машину может теоретически сорвать в юз на обледенелой поверхности. Поэтому педалью тормоза надо пользоваться крайне осторожно. На машинах с АБС этот вопрос более-менее решен, но, тем не менее, даже там с педалью тормоза надо быть осторожным», – предостерегает специалист.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

При желании можно включить аварийный сигнал и соблюдать скорость не выше 30 км/ч, советует Балабас. Что касается замены шин, если поездки проходят в дневное время, на относительно сухих дорогах в теплую погоду, то повременить с переобуванием авто «не возбраняется», допускает автоэксперт. Неопытным же водителям лучше не рисковать и заменить комплект шин, чтобы встретить заморозки во всеоружии, подытожил Балабас.

  • «За рулем» можно читать в Viber
Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: osnmedia.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 11
31.10.2024
Фото:АГН «Москва»
Поделиться:
Оцените материал:
0