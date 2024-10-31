Когда нельзя, но очень надо: эксперт о нюансах езды на летних шинах в гололед

Эксперт Балабас объяснил, как безопасно доехать до шиномонтажа на летних шинах

Зачастую автовладельцы, доверившись прогнозу погоды, не торопятся с заменой сезонных шин. В итоге после ночных заморозком водитель может оказаться на обледеневшей трассе с летними шинами. Как избежать неприятных последствий в этом случае, рассказал автоэксперт Евгений Балабас.

Он уточнил, что совсем не обязательно отказываться от управления транспортным средством или вызывать эвакуатор.

«Поехать по льду на летней резине – это, конечно, звучит так себе, но, в принципе, большинство всесезонных резин от летних отличаются не очень сильно, и все на них ездили и большого горя не знали. Понятно, что сейчас звучат стандартные мантры о том, что уже движение не то, не те скорости. Но ведь никто не мешает доехать до нужного места медленно и печально, как в том анекдоте», – рассуждает эксперт.

Можно без проблем двигаться по крайней правой полосе и спокойно доехать до шиномонтажа. Просто нужно соблюдать осторожность, выдерживать минимальный скоростной режим и максимальную дистанцию, подчеркивает Балабас. Главное в такой ситуации – контроль над управлением автомобиля, подчеркивает эксперт.

«Если перед вами выскакивает машина – контролируете дистанцию, притормаживаете. Причем притормаживаете контролируемо, предполагая, что машину может теоретически сорвать в юз на обледенелой поверхности. Поэтому педалью тормоза надо пользоваться крайне осторожно. На машинах с АБС этот вопрос более-менее решен, но, тем не менее, даже там с педалью тормоза надо быть осторожным», – предостерегает специалист.

При желании можно включить аварийный сигнал и соблюдать скорость не выше 30 км/ч, советует Балабас. Что касается замены шин, если поездки проходят в дневное время, на относительно сухих дорогах в теплую погоду, то повременить с переобуванием авто «не возбраняется», допускает автоэксперт. Неопытным же водителям лучше не рисковать и заменить комплект шин, чтобы встретить заморозки во всеоружии, подытожил Балабас.

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Источник: osnmedia.ru