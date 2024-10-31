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Разработана ГАЗель, которая едет без водителя

Минобрнауки: беспилотный грузовик на базе ГАЗели построили в Петербурге

Сотрудники Петербургского государственного электротехнического университета ЛЭТИ создали беспилотный автомобиль на базе ГАЗели, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

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Уточняется, что автомобиль оборудован комплексом разных датчиков: лидары (лазерные локаторы) предоставляют данные о расстоянии между беспилотником и другими объектами; видеокамеры собирают визуальную информацию, GPS позволяет отслеживать перемещения по спутнику.

Информацию, предоставляемую датчиками, обрабатывает программное обеспечение, использующее алгоритмы искусственного интеллекта.

Такую машину можно использовать для перевозки грузов на территории промышленных предприятий.

Ранее сообщалось, что знакомый надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: ТАСС

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Ушакова Ирина
Фото:ЛЭТИ
Количество просмотров 15
31.10.2024
Фото:ЛЭТИ
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