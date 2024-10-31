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Автомобиль может загореться: на чем точно не нужно экономить

Эксперт Ракитин: машина может загореться из-за некачественной установки отопителя

Из-за некачественной установки отопителя машина может загореться, рассказал автоэксперт Максим Ракитин. Он отметил, что нередко автомобилисты, устанавливая автозапуски и дополнительные отопители, доверяют это неквалифицированным работникам в целях экономии.

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В современных машинах очень много проводов, связанных между собой. С такой сложной электроникой должны работать только профессионалы, считает Ракитин.

Он уточнил, что некачественно установить отопитель могут на любую машину вне зависимости от страны производства и модели. Эксперт отметил, что очень важно знать, где и кто устанавливает дополнительные функции, касающиеся тепла. Лучше не экономить на своей безопасности, подытожил Ракитин.

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Источник: Lenta.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 13
31.10.2024
Фото:Unsplash
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