Резкие перепады температуры, гололед и снегопады: какая зима ждет водителей РФ

Синоптик Шувалов: российских автомобилистов ожидает нервная зима

В нашей стране грядущая зима будет трудной для водителей, рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он пояснил, что для Московской области эта зима будет теплой, но при этом ожидаются существенные колебания температуры и сильные осадки, что можно будет наблюдать в ближайшие дни.

«Поэтому автомобилистам стоит готовиться к нервной зиме», – сказал синоптик.

Он пояснил, что предстоящей зимой ожидаются резкие перепады давления и температуры, частая гололедица и снегопады. Первые заморозки в столичном регионе стоит ожидать уже в ближайшие выходные (до −5C°).

Ранее «За рулем» рассказал, с какими машинами владельцы не расстаются десятилетиями.

«За рулем» можно читать в Viber

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: «Газета.Ru»