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Резкие перепады температуры, гололед и снегопады: какая зима ждет водителей РФ

Синоптик Шувалов: российских автомобилистов ожидает нервная зима

В нашей стране грядущая зима будет трудной для водителей, рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он пояснил, что для Московской области эта зима будет теплой, но при этом ожидаются существенные колебания температуры и сильные осадки, что можно будет наблюдать в ближайшие дни.

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«Поэтому автомобилистам стоит готовиться к нервной зиме», – сказал синоптик.

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Он пояснил, что предстоящей зимой ожидаются резкие перепады давления и температуры, частая гололедица и снегопады. Первые заморозки в столичном регионе стоит ожидать уже в ближайшие выходные (до −5C°).

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Источник: «Газета.Ru»

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 2
31.10.2024
Фото:Unsplash
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