Россиянам рассказали, как с 1 ноября изменятся цены на бензин и автомобили

Российских водителей ждут важные изменения

Жизнь российских автовладельцев с 1 ноября изменится: цены на бензин вырастут, а автомобили снова подорожают.

Цены на бензин

Согласно прогнозам экспертов маркетингово-аналитической компании Total Research, в России в ноябре подорожает моторное топливо на АЗС.

«В ноябре на автозаправочных станциях октябрьский тренд на повышение хоть и сохранится, но будет в рамках допустимого. Цена на самую популярную марку бензина с октановым числом 92 с 1 ноября стартует с отметки 54 рубля за литр. АИ-95, соответственно, с 59 рублей. Дизельное топливо – с 66 рублей 50 копеек за один литр», – рассказал специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко прогнозирует, что цена АИ-95 в РФ достигнет значений в 58,9−59,4 рубля за литр.

«Основные причины – сезонное потребление, ремонт нефтеперерабатывающих заводов и неопределенность в экспортной политике. Рост цен уже превышает инфляцию на 1,5%. Снижения цен на бензин в годовом разрезе не ожидается», – объясняет экономист.

Цены на авто снова вырастут

После введения с 1 октября текущего года новых ставок утильсбора дилеры уже подняли цены на автомобили, в ноябре эта динамика продолжится.

«Если воспользоваться простым арифметическим подсчетом, то стоимость среднего «китайца» может вырасти на 10−20%», – предполагает автоэксперт Егор Васильев.

Замгендиректора автомобильной группы «Авилон» Ренат Тюктеев тоже полагает, что после подорожания автомобилей на 70−150 тыс. рублей тенденция к дальнейшему росту не закончилась.

«С включением в цену нового «утиля» вряд ли будут какие-то резкие движения, на это потребуется несколько месяцев», – подчеркивает основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев.

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Источник: gazeta.ru