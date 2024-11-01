Автошины серьезно подорожали
Цены на автомобильные шины в России выросли на 23% за год
Цены на покрышки в России на год выросли на 23%, выяснили аналитики «Контур.Маркета».
Так, в среднем одна автошина стоит 6,7 тыс. рублей. Услуги шиномонтажа подорожали на 23% относительно прошлого года.
Спрос на шиномонтаж в сентябре-октябре текущего года упал на 32%. Причиной стало то, что первые заморозки пришли в страну позже.
Ранее «За рулем» рассказал, с какими машинами владельцы не расстаются десятилетиями.
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Источник: «Известия»
Фото:freepik / fxquadro
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01.11.2024
Фото:freepik / fxquadro
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