#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый магистральный тягач КАМАЗ — первые изображения!
15 ноября
Новый магистральный тягач КАМАЗ — первые изображения!
КАМАЗ разработает новый магистральный тягач с...
Toyota bZ3
15 ноября
Японский седан с богатым оснащением начали предлагать в России – известна цена
В России появился в продаже электрокар из...
Кроссовер Chery Tiggo 9
15 ноября
Гибридный вариант Chery Tiggo 9 тоже появится в России
«Китайские автомобили»: гибридный Chery Tiggo 9...

Автошины серьезно подорожали

Цены на автомобильные шины в России выросли на 23% за год

Цены на покрышки в России на год выросли на 23%, выяснили аналитики «Контур.Маркета».

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Рекомендуем
7 хитростей при сезонной смене шин — экономьте!

Так, в среднем одна автошина стоит 6,7 тыс. рублей. Услуги шиномонтажа подорожали на 23% относительно прошлого года.

Спрос на шиномонтаж в сентябре-октябре текущего года упал на 32%. Причиной стало то, что первые заморозки пришли в страну позже.

Ранее «За рулем» рассказал, с какими машинами владельцы не расстаются десятилетиями.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: «Известия»

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:freepik / fxquadro
Количество просмотров 89
01.11.2024 
Фото:freepik / fxquadro
Поделиться:
Оцените материал:
0