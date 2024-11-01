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Обновленный Geely Okavango стал безопаснее и получил важную зимнюю функцию

Цены на обновленный кроссовер Geely Okavango начинаются от 3 528 990 рублей

Geely Okavango доступен на российском рынке в двух версиях: Luxury и Flagship. С учетом российских условий эксплуатации, кроссовер теперь оснащен электрообогревом лобового стекла, заменившим обогрев в зоне покоя стеклоочистителей.

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В версии Flagship добавлены современные системы безопасности, включая контроль полосы движения, автоматическое экстренное торможение, адаптивный круиз-контроль и интеллектуальное управление дальним светом. Адаптивный круиз-контроль поддерживает заданное расстояние до впереди идущего автомобиля, автоматически регулируя скорость в диапазоне скоростей от 0 до 150 км/ч.

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Обновлённый Geely Okavango
Обновлённый Geely Okavango

Система способна полностью остановить автомобиль и автоматически возобновить движение, при этом исключая слишком резкое замедление для снижения риска удара сзади.

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Переднеприводный Geely Okavango оснащен 2-литровым бензиновым мотором мощностью 200 л.с. с турбонаддувом и непосредственным впрыском, работающим в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач. Расход топлива в смешанном цикле составляет 7,7 литра на 100 км.

Цены обновленного Geely Okavango без учета акций и спецпредложений начинается от 3 528 990 рублей, старшая версия оценена в 3 798 990 рублей.

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Источник: Geely

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Алексеева Елена
Количество просмотров 1216
01.11.2024 
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