В России дорожают машины, а эти 3 бренда снизили цены на свою продукцию

Сразу 12 брендов подняли цены в России на автомобили в октябре

Двенадцать автомобильных брендов, представленных на рынке России, подняли цены в октябре на свою продукцию. Этому решению предшествовало повышение утильсбора. К таким выводам пришли специалисты аналитического агентства «Автостат» в ходе мониторинга сайта «Цена Авто».

В частности, кроссовер Geely Atlas подорожал на 2-4%, Atlas Pro – на 1,4-3,7%, а кроссовер Cityray (кроме версии Comfort) – на 2-2,1%. Chery тоже подняла цены на четыре модели: так, седан Arrizo 8 вырос в цене на 0,6-0,7%. У Omoda кроссовер С5 подорожал на 1,1-2,2%. Changan поднял стоимость кроссоверов CS55 Plus и CS95, а Exeed RX подорожал на 1,1-1,2%.

Компания Jaecoo тоже изменила прайсы: цена базовой версии кроссовера J7 Urban выросла на 1,8%, а более дорогой Supreme-V – на 1,3%. У J8 выросли в цене все конфигурации на 1,0-1,1%. Haval поднял цены на кроссовер H3 – на 1,6-1,9%, на внедорожник H9 – на 2,1-2,3% (за исключением версии Premium 2,4D).

Белорусский Belgee X50 стоит теперь дороже на 1,6-3,9%, а X70 подорожал на 1,4-3,9%. Цена внедорожника Tank 300 выросла на 1-1,2%, а Tank 500 – всего на 0,8%-1,6%.

Купе-кроссовер Knewstar 001 обойдется теперь дороже на 2,2% (кроме комплектации Luxury). Внедорожник Jetour T2 стал дороже сразу на 5,3-6,3%. Цены на отечественную Lada после возвращения ряда функций выросли от 0,6% до 5,3% (в зависимости от спецификации и типа кузова).

Несмотря на общую тенденцию роста цен на рынке, три компании в октябре снизили стоимость. Цены на КАМАЗ Компас 5 снизились от 7,9% до 14,8%, кроссовер DFSK ix7 стал доступнее на 10%, а стоимость электрического седана Evolute i-PRO упала на 4,7%.

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Источник: autostat.ru