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Эти признаки укажут на поломку тормозов автомобиля

Эксперт Балашов перечислил признаки поломки тормозной системы машины

Элементы тормозной системы машины со временем выходят из строя, и несвоевременное обнаружение поломки может привести к ДТП. Как вовремя заметить неисправность, рассказал директор по сервису и запасным частям «Авилон Mercedes-Benz» Алексей Балашов.

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В первую очередь на проблему укажет утечка тормозной жидкости. Она, обычно, происходит из-за повреждений трубок, шлангов или соединений. Основные признаки такого рода неисправности: мягкая педаль тормоза, снижение уровня тормозной жидкости в бачке, ухудшение эффективности торможения, рассказал специалист.

Среди самых опасных поломок неисправность главного тормозного цилиндра. Он выходит из строя из-за износа внутренних уплотнений, неправильной эксплуатации или механических повреждений машины. При такой поломке педаль проваливается, а сама система не реагирует на нажатие.

Тормозные суппорты ломаются из-за износа, загрязнений, ржавчины, и в силу своей неисправности они перестают прижимать колодки, что ведет к увеличению тормозного пути.

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Также Балашов пояснил, что системные ошибки ABS возникают из-за поломки датчиков, электрических проблем или сбоя в программном обеспечении. Из-за неисправной ABS могут блокироваться колёса при торможении, что приведет к потере управляемости, пояснил эксперт.

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Источник: «Газета.Ru»

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 139
03.11.2024 
Фото:freepik / freepik
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