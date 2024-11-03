#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый магистральный тягач КАМАЗ — первые изображения!
15 ноября
Новый магистральный тягач КАМАЗ — первые изображения!
КАМАЗ разработает новый магистральный тягач с...
Toyota bZ3
15 ноября
Японский седан с богатым оснащением начали предлагать в России – известна цена
В России появился в продаже электрокар из...
Кроссовер Chery Tiggo 9
15 ноября
Гибридный вариант Chery Tiggo 9 тоже появится в России
«Китайские автомобили»: гибридный Chery Tiggo 9...

Названы самые популярные машины в России мощнее 250 лошадиных сил

Tank 500 лидирует в России среди автомобилей мощностью от 250 л.с.

Эксперты «Авто.ру Бизнес», проанализировав авторынок, выяснили, какие машины с двигателями мощностью более 250 л.с. чаще всего покупают россияне.

Tank 500
Tank 500
«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Рекомендуем
7 хитростей при сезонной смене шин — экономьте!

В 2024 году, как и в прошлом, самой популярной моделью в сегменте новых авто с мощностью больше 250 л.с. стал китайский внедорожник Tank 500. Сейчас он стоит 6 722 826 рублей, что на 1% ниже, чем в начале текущего года.

На второй строчке находится BMW X5, на третьей – Toyota Land Cruiser 300. С начала года обе модели подорожали в среднем на 14%: с 14 789 520 рублей до 16 906 592 рублей у BMW X5 и с 14 081 538 рублей до 16 013 651 рублей у Land Cruiser 300.

Toyota Land Cruiser 300
Toyota Land Cruiser 300

На рынке авто с пробегом в текущем году лидером стал BMW X5, в октябре в среднем он стоил 6 394 163 рубля, а в январе этого года его цена составляла 6 193 406 рублей.

BMW X5
BMW X5

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Второе место занял Mercedes-Benz S-Class, с начала года подорожавший на 10%: с 5 182 608 в январе до 5 711 864 рублей в октябре. Цена BMW X6, находящегося на третьей позиции, снизилась на 12%, с 7 663 560 рублей до 6 752 253 рублей.

Самым мощным автомобилем, который продавался на «Авто.ру» в текущем году, стал Koenigsegg Gemera с силовой установкой 2300 л.с. по цене 40 млн рублей.

Koenigsegg Gemera
Koenigsegg Gemera

Ранее «За рулем» рассказал, с какими машинами владельцы не расстаются десятилетиями.

Tank 500
Toyota Land Cruiser 300
BMW X5
Mercedes-Benz S-Class
BMW X6
Koenigsegg Gemera
Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: «Автоновости дня»

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:От производителей
Количество просмотров 316
03.11.2024 
Фото:От производителей
Поделиться:
Оцените материал:
0