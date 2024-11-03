Названы самые популярные машины в России мощнее 250 лошадиных сил

Tank 500 лидирует в России среди автомобилей мощностью от 250 л.с.

Эксперты «Авто.ру Бизнес», проанализировав авторынок, выяснили, какие машины с двигателями мощностью более 250 л.с. чаще всего покупают россияне.

Tank 500

В 2024 году, как и в прошлом, самой популярной моделью в сегменте новых авто с мощностью больше 250 л.с. стал китайский внедорожник Tank 500. Сейчас он стоит 6 722 826 рублей, что на 1% ниже, чем в начале текущего года.

На второй строчке находится BMW X5, на третьей – Toyota Land Cruiser 300. С начала года обе модели подорожали в среднем на 14%: с 14 789 520 рублей до 16 906 592 рублей у BMW X5 и с 14 081 538 рублей до 16 013 651 рублей у Land Cruiser 300.

Toyota Land Cruiser 300

На рынке авто с пробегом в текущем году лидером стал BMW X5, в октябре в среднем он стоил 6 394 163 рубля, а в январе этого года его цена составляла 6 193 406 рублей.

BMW X5

Второе место занял Mercedes-Benz S-Class, с начала года подорожавший на 10%: с 5 182 608 в январе до 5 711 864 рублей в октябре. Цена BMW X6, находящегося на третьей позиции, снизилась на 12%, с 7 663 560 рублей до 6 752 253 рублей.

Самым мощным автомобилем, который продавался на «Авто.ру» в текущем году, стал Koenigsegg Gemera с силовой установкой 2300 л.с. по цене 40 млн рублей.

Koenigsegg Gemera

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Источник: «Автоновости дня»