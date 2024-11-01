Стоит ли покупать диски под зимние шины или проще «перекинуть»?

«За рулем» рассказал, какие выгоды дают два комплекта колес на лето и зиму

Кто-то предпочитает сразу купить второй комплект дисков, приобретая для автомобиля зимние шины, а кто-то обходится одним комплектом, меняя на нем шины по сезону.

Все «за» и «против» обоих подходов взвесил эксперт «За рулем». По его мнению, чисто с точки зрения финансовой выгоды второй комплект дисков едва ли себя оправдывает. Но у него есть и другие плюсы.

Кирилл Милешкин, эксперт «За рулем»:

– При нынешних ценах покупка второго комплекта дисков вряд ли поможет выгадать в деньгах. За шиномонтаж дважды в год платить не будете, зато и сами колеса очень недешевы. В лучшем случае отобьете вложения, если проездите без переобувки лет пять-шесть.

Хотя варианты, конечно, есть. Можно купить недорогие штампованные диски (они, кстати, легче, чем литые) или подержанные.

С другой стороны, два комплекта колес в сборе сулят и нематериальные выгоды. Можно переобуваться в удобное время на даче или в гараже. Кроме того, некоторым нравится, что машина немного по-разному выглядит летом и зимой за счет отличающихся дисков.

Словом, шиномонтажку, диски, и дорогу каждый выбирает по себе. Однозначного ответа на вопрос тут нет. Желаете сэкономить на покупке дисков – оставляйте единственный комплект. Хотите иметь возможность самостоятельно и быстро перекидывать колеса каждый сезон – берите два комплекта, на зиму и лето.

Только не забудьте о внимательном осмотре шин после хранения, их балансировке, правильном направлении протектора, верном давлении и определенном моменте затяжки гаек. Все обязательные моменты, которые следует учесть при смене шин на зиму, рассказываем в новой статье «За рулем»!

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